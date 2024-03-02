Murat Kurum: İstanbul’un parasını başka emelleri için harcıyorlar

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Bakırköy’de düzenlenen Konya Hemşerileri Buluşması’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

50 gündür gittikleri her yerde coşkuyla karşılaştıklarını anlatan Kurum, “Vatandaşımızın teveccühle karşıladığını görenler ne yapacaklarını şaşırdılar, bir oyana bir bu yana savruluyorlar. Gündem değiştirmek için elinden geleni ardına koymayan bilgisiz bir belediye başkanı var. İstanbul’la ilgisi olmayan, yarı zamanlı belediyecilik, sosyal medya belediyeciliği yapan bir başkan var. Bu başkana 31 Mart’ta seni süresiz tatile göndereceğiz diyoruz. 31 Mart’ta İstanbullular sandıkta senin zihniyetine öyle bir cevap verecekler ki ne olduğunu şaşıracaksın." dedi.

"İSTANBUL’UN PARASINI BAŞKA EMELLERİ İÇİN HARCIYORLAR"

"Kirli ittifaklarla kurdukları hayalleri üzerinden İstanbul’un kaynağını israf ediyorlar." diyen Murat Kurum, "İstanbul’un kaynağını çalıyorlar. İstanbul’un parasını başka emelleri için harcıyorlar. 30 gün sonra israf ettiğiniz tüm kaynakların hesabını Saraçhane’ye gelip bir bir soracağız. İstanbul’un parasını İstanbullulara harcayacağız. Sırtımızı öyle kirli ittifaklara dayamayacağız. Sırtımızı aziz İstanbul’umuza, aziz hemşerilerimize yaslayacağız ve hep birlikte çalışacağız. Bu seçim böylesine önemli bir seçim. 31 Mart’ta ya Ayasofya’yı zincirlerinden kurtarıp milletin hizmetine sunan anlayışı ya da Ayasofya yeniden müze olsun diyenleri seçeceğiz. Bir tarafa bakıyorsunuz KAAN’ımızı, İHA’larımızı SİHA’larımızı üretmişiz. KAAN üretilirken kalorifer peteği mi üretiyorsunuz dediler. Bu kalorifer peteği ne olacak dediler. Aynısını Sabiha Gökçen Havalimanı, Osmangazi köprümüz, Marmaray’ı yaparken söylediler ama biz bunlara kulak atmadık” diye konuştu.

"İSTİHDAMA VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK ADIMLARI ATACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERDİK"

Konya’da yapılan projelerden ve İstanbul’da yapacağı kentsel dönüşümden bahseden Kurum, “Konya’da şöyle bir dolaştığınız da Konya’nın binalarının yenilendiğini görürsünüz. Mevlana müzemizin hemen karşısında yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projesini görürsünüz. Konya stadımızın olduğu yerin muhteşem bir millet bahçesine çevrildiğini görürsünüz. Selçuklu ‘ya gittiğinizde Ardıçlı’da yapmış olduğumuz sosyal konutları görürsünüz. Konya’nın hangi ilçesine giderseniz işte ya Karatay sanayi sitesindeki izimizi ya da Cihanbeyli’deki öğretmenevinde meydandaki çalışmamızı görürsünüz. Vatandaşımızın yüzü gülene kadar elini asla bırakmadık. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye’yiz dedik. Biz, ‘Ne olursan ol yine gel’ diyen Mevlana’nın torunları olarak 81 ilimizde bu hizmetleri yaptık. Aziz İstanbul’umuzun 39 ilçesi 964 mahallesi için biz yine çalışacağız. İstanbul’u hak ettiği o güzel eserlere Konyalı hemşerilerimize 31 mart akşamı kavuşturacağız. Biz hiçbir zaman iftiraların arkasında olmadık, bahanelerin arkasına sığınmadık. Biz İstanbul için hayaller kuruyoruz. İstanbul’da öbür illerimizde olduğu gibi deprem riski altında. Riskli konutlarımızın acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar 650 bin konutu dönüştüreceğiz dedik. İstanbul’un her anında hep yanında olacağız. İBB olarak istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacak adımları atacağımızın sözünü verdik” açıklamasında bulundu.