Murat Kurum tarih verdi

Deprem bölgesinde aylarca kaldıklarını anlatan Kurum, bu süreçte örnek bir mücadele ve dayanışma sergilediklerini belirtti.

Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için çalıştıklarını ve bu yöndeki çabalarını sürdüreceklerini vurguladı. İlk günden bu yana 14 milyon afetzedenin ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele verdiklerini kaydeden Kurum, depremin yaralarını sarmak ve şehrin ihtiyaçlarını gidermek için siyaset üstü bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti.

Ayrıca, 21. yüzyılın en büyük konut dönüşümünün gerçekleştiğini belirterek, Adıyaman’da modern bir uydu kent inşa edildiğini ve 2025 yılına kadar evine girmeyen afetzede vatandaş kalmamasını hedeflediklerini söyledi.