Murat Kurum'un adaylığı sonrasında İmamoğlu'ndan ilk paylaşım geldi

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yerel seçimlerde göstereceği aday bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Erdoğan’ın açıklamasından önce hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci Adem Metan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP İstanbul Milletvekili ve geçmiş dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yapmış olan Murat Kurum’un AKP’nin İBB adayı olacağını açıklamıştı.

Murat Kurum adaylık konusunun yoğun olarak konuşulduğu dönemde adı en çok anılan muhtemel adaylardan birisiydi.

Dün yayılan haberlerden sonra sosyal medyaya düşen bir video ise Kurum’un adaylığının neredeyse kesinleştiği konusunda dikkat çeken detaylardan birisi oldu.

Murat Kurum’un ekibi ile düzenlediği toplantıda yaptığı konuşma “16 milyon İstanbullu için..” sözleri başlamış ve şu şekilde devam etmişti:

“Tüm ekibimizle, arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. Ve burada İstanbul’un bu karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla ki uzun zamandır benimle beraber çalışıyorsunuz. İnşallah sokak sokak, mahalle mahalle…”

İMAMOĞLU’NDAN İLK PAYLAŞIM

Kurum’un adaylığı paylaşılan video ile artık neredeyse kesinleşirken gözler mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çevrildi.

İmamoğlu bugün sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda “16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi” başlığını kullandı ve göreve geldikten sonraki 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri videoda gösterdi.