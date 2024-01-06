AKP'nin İBB adayı olan Murat Kurum ilk açıklamasında ilk vaadini verdi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
AKP'nin İBB adayı olan Murat Kurum ilk açıklamasında ilk vaadini verdi
AKP’nin İBB adayı eski Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan adaylığının tebliği sonrası ilk açıklama geldi. Kurum,” İnsanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için sokak sokak, mahalle mahalle dolaşacağız" dedi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telefonla aranarak adaylığı tebliğ edilen Murat Kurum'dan adaylık sonrası ilk açıklama geldi.

"DEPREM RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN SOKAK SOKAK, MAHALLE MAHALLE DOLAŞACAĞIZ"

Kurum yaptığı açıklamada,“Ekibimizle tüm arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. İstanbul’un bu karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle tüm arkadaşlarımızla sokak sokak mahalle mahalle dolaşacağız.” İfadelerini kullandı.

KURUM’UN ADAYLIĞI YARIN AÇIKLANIYOR

Yarın 14:00'te Haliç'te yapılacak toplantıda Murat Kurum'un İBB adaylığı kamuoyuna açıklanacak. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum, İstanbul belediye başkanlığı için mücadele edecek.

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