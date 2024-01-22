Murat Kurum'un özgeçmişinde gizlediği şirket ortaya çıktı. Meğer FETÖ'den kapatılmış

Kaynak: Halk TV
Murat Kurum'un özgeçmişinde gizlediği şirket ortaya çıktı. Meğer FETÖ'den kapatılmış
İBB Başkanlığı’na aday olan Murat Kurum'un daha önce FETÖ nedeniyle kapatılan bir şirkette çalıştığı ve bu şirketi özgeçmişinde gizlediği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için AKP adayı olan Murat Kurum’la ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Kurum’un daha önce FETÖ nedeniyle kapatılan GESTAŞ’da çalıştığı ve bunu gizlediği gün yüzüne çıktı.

GESTAŞ’ın sahibi ve yönetim kurulu başkanı da Aydın Ateş olduğu biliniyor. Kurum’un bu şirkette iş hayatına başladığı ve bu şirkette çalıştığını gizlediği öne sürüldü.

YENİÇAĞ ATATÜRK'ÜN İSMİNİN KALDIRILDIĞI STATLARI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Yeniçağ gazetesi, 13 Mart 2023 tarihinde yayınladığı haberinde Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Sakarya, Antakya, Kayseri, Rize ve Giresun, Eskişehir'deki Atatürk statlarının ardından Elazığ'daki stadın isminden de Atatürk silindiğini duyurmuştu.

Beşiktaş İnönü ve Kocaeli İsmetpaşa statlarının da adı değiştirilmiş ve İnönü ismi çıkarılmıştı.

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