Murat Nehri çocuğun canını aldı

Kaynak: İHA
Murat Nehri çocuğun canını aldı

Elazığ'ın Palu ilçesinden geçen Murat Nehri'ne serinlemek için girdikten kısa süre sonra gözden kaybolan 14 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Çocuğun cansız bedeni suya girdiği yerin 4 kilometre ilerisinde bulundu.

Murat Nehri'ne 6 gün önce arkadaşları ile birlikte yüzmeye giden 14 yaşındaki Burak Süner suya girdi. Süner, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu.

Korkuya kapılan arkadaşları evlerine giderek olayı kimseye anlatmadı. Ailesinin uzun süre Burak Süner'den haber alamayınca arkadaşlarının yanına gitti. Arkadaşları Süner'in suda kaybolduğunu aileye söyledi.

Çevre illerden gelen ekipler de bölgede su altı arama cihazı ROV makinesi ile arama yaptı. Aramalar sonçu verdi ve çocuğun cansız bedeni olayın gerçekleştiği yerin yaklaşık 4 kilometre ilerisindeki kum ocakları mevkiinde bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan çocuğun cansız bedeni hastaneye morguna kaldırıldı.

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