27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu yarın İBB önünde açıklama yapacak. Murat Ongun açıkladı

İmamoğlu yarın İBB önünde açıklama yapacak. Murat Ongun açıkladı

İmamoğlu'nun yarın İBB önüne açıklama yapacağı açıklandı. Murat Ongun, "Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" dedi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 19:20
Takip Et

Murat Ongun açıkladı. İmamoğlu yarın İBB önünde açıklama yapacak

İmamoğlu yarın İBB önünde açıklama yapacak. Murat Ongun açıkladı
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın belediye önünde açıklama yapacağı duyuruldu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Murat Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında konuşacak. Sosyal medya hesaplarımızdan yayını canlı olarak izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ongun, paylaşımının başına da, "Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" notunu düştü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararı ardından İçişleri Bakanlığı'nın terör soruşturması İmamoğlu'nun ve muhalefetin büyük tepkisini çekmişti.

Son olarak da İçişileri Bakanlığı'nın İBB'deki terör soruşturmasında müfettiş değiştirmesi de bir o kadar gündem oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
3
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
4
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
5
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
6
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
7
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Antalya'da yılın ne yüksek yağış değeri Finike'de ölçüldü
﻿Antalya'da yılın ne yüksek yağış değeri Finike'de ölçüldü
﻿Antalya'da yılın ne yüksek yağış değeri Finike'de ölçüldü
﻿Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
﻿Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
﻿Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
﻿Fethiye'de 54 göçmen yakalandı
﻿Fethiye'de 54 göçmen yakalandı
﻿Fethiye'de 54 göçmen yakalandı
﻿İçişleri'nden 'müfettiş' açıklaması
﻿İçişleri'nden 'müfettiş' açıklaması
﻿İçişleri'nden 'müfettiş' açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.