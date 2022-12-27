İmamoğlu yarın İBB önünde açıklama yapacak. Murat Ongun açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın belediye önünde açıklama yapacağı duyuruldu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Murat Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında konuşacak. Sosyal medya hesaplarımızdan yayını canlı olarak izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ongun, paylaşımının başına da, "Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" notunu düştü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararı ardından İçişleri Bakanlığı'nın terör soruşturması İmamoğlu'nun ve muhalefetin büyük tepkisini çekmişti.

Son olarak da İçişileri Bakanlığı'nın İBB'deki terör soruşturmasında müfettiş değiştirmesi de bir o kadar gündem oldu.