Murat Ongun İmamoğlu nasıl bir davada yargılandı diyerek varan 2 fotoğraflarını paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezaları gündemden düşmezken, Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun "nasıl bir mahkemede yargılandığının" yanıtını paylaştı.

Dün gece gazeteci Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İmamoğlu davasının hakimi Mehdi Komşul ve savcısı Furkan Okudan'ın AKP'lilerle fotoğraflarını paylaşmıştı.

İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararları kamuoyundan büyük tepki çekerken, davanın savcısı ve hakiminin fotoğrafları akıllardaki şüpheleri iyice kuvvetlendirmişti.

Sosyal medya hesabından Barış Pehlivan'ın paylaşımlarını alıntılayan Murat Ongun paylaşımına da şu notu düştü:

“İmamoğlu nasıl bir mahkemede yargılandı?” sorusunun yanıtı"

İŞTE İMAMOĞLU DAVASININ SAVCISI VE HAKİMİNİN AKP İLE İLİŞKİLERİ

Barış Pehlivan, İmamoğlu davasında hapis ve siyasi yasak kararı çıkmasının ardından önce, hakim Mehdi Komşul'un fotoğraflarını paylaştı.

Pehlivan paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Foto 1: En soldaki İmamoğlu davasının hâkimi Mehdi Komşul, en sağdaki AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp. Foto 2: En soldaki AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş. Foto 3: AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp'in Twitter sayfası."

DAHA SONRA SAVCININ AKP'LİLERLE FOTOĞRAFLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Pehlivan, sosyal medya hesabından hakimin AKP'lilerle olan fotoğraflarını paylaşmasının ardından, savcı Furkan Okudan'ın da fotoğraflarını ortaya çıkardı.

Pehlivan, davanın savcısı için yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

"VARAN 2! İmamoğlu'na ceza isteyen savcının adı: Furkan Okudan FOTO1: Savcı Okudan TÜGVA Koordinatörü ile… FOTO2: Savcı, AKP Canikli Belediye Başkanı’nın yeğeni çıktı. FOTO3: Savcının nikahını AKP’li Samsun Belediye Başkanı kıydı. FOTO4: Nikahta AKP Samsun İl Başkanı da vardı."