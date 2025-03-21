Murat Ongun'dan para ve silah açıklaması: "Suç duyurusunda bulunacağım"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Murat Ongun'dan para ve silah açıklaması: "Suç duyurusunda bulunacağım"

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, TRT Haber ile bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve operasyon sırasında evinde çekildiği öne sürülen görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, gizlilik kararı olan bir soruşturmada görüntülerin servis edildiğini vurgulayarak, başta TRT olmak üzere servis edilen görüntüleri paylaşan mecralar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, "Başta devletin televizyonu TRT olmak üzere gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialarla ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacaklardır" ifadelerini kullandı.

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Murat Ongun, görüntülerdeki para ve silahlarla ilgili ise "Toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli döviz ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur" açıklamasında bulundu.

Murat Ongun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Fetöcü olduğu Sabah Gazetesi haberleriyle bile defalarca tescil edilmiş birinin gizlilik kararı olan bir dosyadaki görüntülere ulaşması devletimiz açısından ciddi bir güvenlik sorunudur.

Paralar yayılarak çekim yapıldığı için zamanında ayakkabı kutularından çıkanlar gibi miktarı çokmuş gibi gösterilmek istemiştir ama aslında toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli döviz ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur. Tüfeklerin biri rahmetli gazeteci Ufuk Güldemir’in bana vasiyetinde bıraktığıdır diğerini ise bir arkadaşımın tavsiyesi ile aldım, görüntülerin tamamen algı yaratmak amacıyla bir takım basına servis edildiği görülmektedir. Başta devletin televizyonu TRT olmak üzere gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialarla ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacaklardır.

Not: Daha önceki yıllarda trollerin hedef göstermesi ile hakkımda açılan soruşturmada MASAK incelemesi dahil tüm incelemelerden hiçbir sonuç çıkmamıştır. Tüm gelirlerimin uygunluğu devlet birimlerince detaylı incelenerek teyit edilmiştir."

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