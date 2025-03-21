Murat Ongun'dan para ve silah açıklaması: "Suç duyurusunda bulunacağım"

Gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, gizlilik kararı olan bir soruşturmada görüntülerin servis edildiğini vurgulayarak, başta TRT olmak üzere servis edilen görüntüleri paylaşan mecralar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, "Başta devletin televizyonu TRT olmak üzere gizlilik kararı olan bir soruşturmada kendilerine servis edilen görüntüleri yalan iddialarla ve imalarla paylaşan tüm mecralar hakkında avukatlarım suç duyurusunda bulunacaklardır" ifadelerini kullandı.

Murat Ongun, görüntülerdeki para ve silahlarla ilgili ise "Toplamı 20-30 bin dolar değerinde çeşitli döviz ile ikisi de ruhsatlı ve 5 yıldır hiç dokunulmamış 2 tüfeğim mevcuttur" açıklamasında bulundu.

Murat Ongun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: