Murat Övüç mevlit okutturmanın ticarete dökülmesine tepki gösterdi

Mevlit okutturmak isteyen Murat Övüç, talep edilen fiyatlara ve ticarete dökülmesine sert tepki gösterdi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Murat Övüç mevlit okutturmanın ticarete dökülmesine tepki gösterdi

Murat Övüç, sosyal medyada ürettiği içerik ve sahne şovlarıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Övüç, son paylaşımıyla da yeni bir tartışmayı başlattı.

Övüç, mevlit okutturmak istediğini ancak talep edilen fiyatların fazlalığına ve işin artık ticarete dökülmüş olmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile yaşadığı tecrübeyi paylaşan Övüç şunları söyledi:

"Sazlı, sözlü, tefli olursa hocanın istediği para 25 bin TL, evet hocanın alacağı para 25 bin TL... Eğer organizasyonsuz olursa 5 bin TL istiyor. Allah sizin belanızı versin..."

Övüç'ün bu tepkisi sonrasında son dönemde özellikle düğün ve kına gecelerinde yoğunlaşan mevlit organizasyonları tartışma konusu oldu. Övüç'ün paylaşımına yorum yapan çok sayıda takipçisi benzer paraların kendilerinden de talep edildiğini belirterek duruma tepki gösterdiler.

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