Murat Övüç paraları saçtı üstünde oynadı doymadı 2 kilo da altın taktı

Konuşma tarzı, abartılı makyajları, açıklamaları ve ilginç davranışlarıyla adını duyuran Murat Övüç, oğlunun nişanında yaptığı aşırı hareketlerle herkesin tepkisini çekti.

Oğlu Burakcan Övüç’ün nişan törenine gitmek üzere evden çıkarken cebinden tomarla para çıkartan fenomen, önce paraları oğlunun üzerine döktü.

Davul zurna eşliğinde paraların üzerinde oynayan Murat Övüç, ardından nişan töreni için müstakbel gelininin evine gitti.

Lüks yaşamını her fırsatta insanların gözüne sokmaktan çekinmeyen Övüç, nişan töreninin ardından müstakbel gelinine, 2 kilo değerinde (Yaklaşık 4.8 milyon TL) altın bilezikler ve set taktı.

Görüntüleri an be an sosyal medyasında paylaşan Övüç, vatandaş tarafından yerden yere vuruldu.

Daha öncede “Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" diyen Övüç için “Biz ekmek bulamıyoruz yazıklar olsun”, “Kasap et dersinde koyun can derdinde”, “Görgüsüzlük ülkenin modası oldu” gibi yorumlar yapıldı.