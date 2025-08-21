Murat Övüç yedek hesap açıp imaj değiştirdi! 4 milyon takipçili hesabı kapatılmıştı

Ticaret Bakanlığı’nın yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı için Türkiye’de erişim yasağı getirdiği 30 yüksek takipçili sosyal medya hesaplarının arasında Murat Övüç’ün de olduğu ortaya çıkmıştı. Övüç erişim engelinin ardından yedek bir hesap açtığını duyurdu.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

“Özümüze Dönüyoruz” Renkli sahne kostümleriyle tanınan Övüç, hesabının kapatılmasının ardından Bursa’daki konserinde yeni bir imajla sahneye çıktı.

Artık sadece smokin giyeceğini açıklayan fenomen, “Giyim odam değişiyor, sahne kıyafetlerim terziye gidiyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Bundan sonra sahnelerimde siyah pantolon, papyon ve beyaz ceketle olacağım. Özümüze dönüyoruz” dedi. Övüç’ün yeni tarzı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“TELEFONUM SUSMUYOR SEBEBİNİ ÖĞRENECEĞİZ”

Hesabının kapatılmasına ilişkin konuşan Övüç, “Telefonum susmuyor. Yemin ediyorum bilmiyorum niye kapalı. Ama inşallah her şey güzel olacak, sebebini öğreneceğiz” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

GEÇMİŞTE CİNSEL YÖNELİMİNİ AÇIKLAMIŞTI

Övüç, daha önce cinsel yönelimiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ablasından babasına cinsel yönelimini açıklayamadığını belirten Övüç, “Babam istedi diye evlendim, iyi ki evlendim çünkü oğlum oldu. Babamın yanında kimliğimi hep sakladım. 10 yıl önce babam vefat edince eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirlerimi kırmak istedim, ancak ailemle zor dönemler yaşadım” demişti.