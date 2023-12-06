Murat Sancak Adana Demirspor'un başına yine İtalyan getiriyor

Patrick Kuivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor takımın başına Fabio Cannavaro'yu getirecek

KAYNAK: Haber Merkezi
Murat Sancak Adana Demirspor'un başına yine İtalyan getiriyor

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor rotayı İtalya’ya çevirdi.

HEDEF CANNAVARO
Son olarak İtalyan ekibi Beneveto'yu çalıştıran Fabio Cannavaro Adana ekibinin yeni hocası olabilir. Ayrıca Cannavaro, Adana ekibinin eski çalıştırıcısı olan Vincenzo Montella ile İtalya Milli Takımı'nda birlikte forma giymişti.

BURAK YILMAZ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
Kluivert’in ayrılığı sonrası takımın başına Burak Yılmaz’ın getirileceği iddia edilmiş ancak konuyla ilgili paylaşım yapan Murat Sancak iddiaların gerçek olmadığını ve yabancı bir teknik direktörle görüşüldüğünü söylemişti.

İlgili Haberler
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden
Beşiktaş'ın eski yıldızı 'Doktor değil veteriner' demişti. Fenerbahçe'den açıklama gecikmedi
Beşiktaş'ın efsanesi ve eşi trafikte öldüresiye dövüldü
Ronaldo malikanesine öyle bir şey yaptırdı ki. Görenler varlığından ilk kez haberdar oldu
Trabzonspor'un eski yıldızından Galatasaray itirafı
De Gea İngiltere'ye geri dönüyor
De Gea İngiltere'ye geri dönüyor
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe maçında
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe maçında
Öne Çıkanlar
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
Domates tarlasını dolu vurdu Gündem
Domates tarlasını dolu vurdu
Kahve ve kola boykotu yapılırken Türkiye İsrail’e silah parçaları göndermiş. TÜİK’in verilerindeki liste Gündem
Kahve ve kola boykotu yapılırken Türkiye İsrail’e silah parçaları göndermiş. TÜİK’in verilerindeki liste
Yanlış ayakkabı seçiminin zararları ortaya çıktı Sağlık
Yanlış ayakkabı seçiminin zararları ortaya çıktı
Tohma Kanyonu'nun yamaçları çelik ağlarla örülüyor Gündem
Tohma Kanyonu'nun yamaçları çelik ağlarla örülüyor
Hasta yakını kadın doktora saldırdı Gündem
Hasta yakını kadın doktora saldırdı
Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonu. Hesaplarda 107 milyon TL giriş ve 100 milyon TL çıkış Gündem
Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonu. Hesaplarda 107 milyon TL giriş ve 100 milyon TL çıkış
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden Spor
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 3 müjde birden