Murat Sancak Adana Demirspor'un başına yine İtalyan getiriyor

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor rotayı İtalya’ya çevirdi.

HEDEF CANNAVARO

Son olarak İtalyan ekibi Beneveto'yu çalıştıran Fabio Cannavaro Adana ekibinin yeni hocası olabilir. Ayrıca Cannavaro, Adana ekibinin eski çalıştırıcısı olan Vincenzo Montella ile İtalya Milli Takımı'nda birlikte forma giymişti.

BURAK YILMAZ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Kluivert’in ayrılığı sonrası takımın başına Burak Yılmaz’ın getirileceği iddia edilmiş ancak konuyla ilgili paylaşım yapan Murat Sancak iddiaların gerçek olmadığını ve yabancı bir teknik direktörle görüşüldüğünü söylemişti.