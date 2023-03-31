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TFF'ye hakem baskını! Riva'da Galatasaray maçı başvurusu

Galatasaray Adana Demirspor maçı öncesi TFF'nin ortalığı karıştıran hakem atamasına ilk tepki Murat Sancak'tan geldi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:22
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Murat Sancak Riva'ya Şansalan çıkarması yaptı

TFF'ye hakem baskını! Riva'da Galatasaray maçı başvurusu
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray maçına hakem Ali Şansalan'ın atanması sonrasında Riva'ya çıkarma yaptı ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemin değiştirilmesini talep etti.

Akşam gazetesinden Şafak Gözmen'in haberine göre; Bunun nedeni, geçen sezonun 25.haftasında oynanan A.Demir-Beşiktaş maçında Şansalan'ın verdiği kararlar.

Sancak o karşılaşmada Şansalan'ın çaldığı düdüklere sinirlenmiş ve tribündeki televizyonu kırmıştı.

Ayrıca o maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraber bitmişti. TFF'nin Sancak'ın bu talebi sonrasında ne karar vereceği belirsiz.

DAHA ÖNCE AĞIR ELEŞTİRİDE BULUNMUŞTU

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Ali Şansalan hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.

Sancak, geçtiğimiz sezon Adana'da oynanan ve 1-1 biten Beşiktaş mücadelesi sonrası şu açıklamaları yapmıştı:

"Bu hakem eyyamcının teki. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. Hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir bunlar. Her kurumda, emniyette, askeriyede ve her yerde FETÖ'cüler varken hakemlerin içerisinde de mi yok? Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez. Federasyondaki FETÖ'cüleri temizle."

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