Murat Sancak Serdar Dursun'un önünü kesti: O Mert Hakan'a söyle...

Kaynak: Hürriyet
Murat Sancak Serdar Dursun'un önünü kesti: O Mert Hakan'a söyle...
Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından otoparkta tartışmalar yaşandı. Murat Sancak, Serdar Dursun'un önünü kesip Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından Ülker Stadı'nın otoparkında sert tartışmalar yaşandı.

Adana Demirsporlularla görevliler arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesini araya giren güvenlik görevlileri önledi.

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak da otoparka inerek görevlilerle tartıştı.

Daha sonra gördüğü Serdar Dursun'un önünü kesen Sancak, Mert Hakan Yandaş'ın şoförünün Adana Demirsporlu Gökhan Göktürk'e hakaret edip tehdit mesajları gönderdiğini ileri sürdü.

Sancak, Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Metin Korkmaz da Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterenler arasındaydı.

Fenerbahçe yönetisi Selahattin Baki, maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, bu konuyla ilgili bir soruya, "Onunla ilgili konuşmak için erken. O olayın dibine inmek lazım. Kendi aramızda, Sayın Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, Sayın Burak Kızılhan ben olayların bir kısmına şahidiz, bir kısmına değiliz. Onun için dibine indikten sonra konuşmak çok daha faydalı olur." yanıtını verdi.

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