Montella ayrılıyor mu? Murat Sancak'tan flaş açıklama

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından "Bazen ayrılıklar kaçınılmaz olur" notuyla bir paylaşımda bulunmuştu.

Bu paylaşımın ardından "Teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılacak" söylentisi çıkmış ve kısa sürede yayılmıştı.

Sancak bunun üzerine bir açıklama yaptı. Milliyet'e konuşan Murat Sancak, "Ayrılık gibi bir durum yok. Montella sapasağlam görevinin başında" ifadelerini kullandı.