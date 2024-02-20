Murat Sancak'tan VAR çağrısı: Kayıtları sadece iki başkan dinlesin!

Süper Lig'de tam 9 maçtır kazanamayan Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak; Azerbaycan televizyon kanalı CBC Sport'a özel açıklamalar yaptı.

Takımın son durumu ve kötü gidişin nedenlerini anlatan Başkan Sancak, VAR kayıtlarının kayıtlarının açıklanması ile ilgili yeni bir öneri getirdi.

Murat Sancak, "Geçen sene ligi 4. bitirdik. Avrupa'da ilk kez olmamıza rağmen iyi performans gösterdik. Futbolcular takımda uzun süre kalınca problem oluyor. Takımı yeniledik. Yeni çevik oyuncularla daha iyi yerlere geleceğiz. Şu anda Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri takımın başında. Hikmet Karaman yeni oyuncuları gençlerle harmanlayıp iyi bir birliktelik yaratırsa başarılı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

VAR kayıtlarının açıklanma kararını yetersiz bulan Murat Sancak, "Bir maçta sıkıntı olduğu zaman o iki kulübün başkanı VAR'ın bütün kayıtlarını dinlemeli. Hepsinin kamuoyuna açıklanması çok polemik yaratır. İki başkanın kayıtların tamamını dinlemesi iyi olur" ifadesini kullandı.