Murat Soydan kimdir?

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan ve 2 Ekim 1940'ta İstanbul'da doğan oyuncu, Türk sinemasının en yakışıklı jönlerinden biri olarak tanınıyordu.

Lise eğitimini Edirne'de tamamlayan ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünden mezun olan Soydan, askerliğini yedek subay olarak tamamladıktan sonra 1966 yılında Tanju Korel ile birlikte "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı kazanarak sinema dünyasına adım attı.

Sanat hayatına "Kolsuz Kahraman" filmiyle başlayan Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı ve dizi filmlerde de boy gösterdi.

Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı da yapan Soydan, 1970'li yıllarda Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit gibi isimlerle başrolleri paylaştı. 2016 yılında kendi hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap yayınladı.

Murat Soydan, "Dünyanın En Güzel Kadını", "Ayşem", "Yalan Yıllar", "Kahveci Güzeli", "Sana Dönmiyeceğim", "Nisan Yağmuru", "Yarın Başka Bir Gündür" gibi birçok filmde başrol oynadı ve 1969 yılında İzmir'de sahneye çıktı. 1972 yılında 9. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Zulüm" filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

Uğurgül Tercan ile evli olan ve Ali Soydan, Mehmet Soydan, Mehveş Soydan adında üç çocuğu bulunan Murat Soydan'ın ölüm haberini kızı Mehveş Soydan sosyal medya üzerinden duyurdu.

Soydan'ın vefatı, Türk sineması için büyük bir kayıp olarak görülüyor ve hayranları tarafından derin bir üzüntüyle anılıyor.