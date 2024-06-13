Murat Soydan’a son veda: Kollarımda öldü

Türk sinemasının efsane isimlerinden Murat Soydan’nın vefat haberi tüm ülkeyi yasa boğmuştu.

1970'li yılların jönlerinden biri olan Murat Soydan, bugün Ataköy Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Murat Soydan'ın cenazesi, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

‘MURAT KOLLARIMDA ÖLDÜ’

Soydan'ın 43 yıllık eşi Uğurgül Soydan, “Muhteşem bir insandı. Eserleriyle anılacaktır. Ani kalp krizi, kollarımda öldü. O sevilen bir insandı” dedi.

Mehveş Soydan, “Onun kızı olduğum için gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun. Babamın ismini her zaman yaşatacağız” diye konuştu.

Cenaze töreninde Nuri Alço'da Soydan Ailesi'ni yalnız bırakmadı.