Murat Ülker isyan etti

İş insanı Murat Ülker, LinkedIn hesabı üzerinden Kaan Sidar’ın Hilmi Yavuz’un rüşvet ile ilgili yazısını paylaşmasına yorumda bulundu. Ülker, isyan ederek, “Fakat artık karşılaştığımız durum daha da fecidir. Zira hakkınız olanı elde etmek için de artık rüşvet yani haraç vermekle mümkün olabiliyor, derler. Çaresi de bilinir, amma …” ifadelerini kullandı.

SİDAR: RÜŞVET HASTALIĞINA ASIRLARDIR ÇARE BULUNAMADI

Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar’ın sosyal medya hesabı üzerinden rüşvet tartışmalarına ilişkin yazısına iş insanı Murat Ülker’den çarpıcı yorum geldi. Hilmi Yavuz’un rüşvet üzerine yazısını paylaşa Kaan Sidar’ın ifadelerinden bir bölüm ise şu şekilde;

“Hilmi Yavuz Hocamızın tedavisi henüz keşfedilmemiş bir illet olan Rüşvet ile ilgili yazısını sizlerle paylaşıyorum. Rüşvet hastalığına asırlardır çare bulunamadı . Aşıymış, antibiyotikmiş hepsi nafile. Ancak Rüşvet virüsüne karşı bağışıklığı olanlar da var. Bunlar dünya malına kıymet vermeyen, namus ehli, sağlam karakterli kişiler”

ÜLKER: “ÇARESİ DE BİLİNİR, AMMA …”

Sidar’ın paylaşımına Murat Ülker’den yorum geldi. Ülker, rüşvet tartışmalarına isyan ederek, “Sevgili Kaan Sidar rüşvet malum çift taraflıdır. Hakkı olMAyan bir şeyi elde etmek için alınır, verilir. Fakat artık karşılaştığımız durum daha da fecidir. Zira hakkınız olanı elde etmek için de artık rüşvet yani haraç vermekle mümkün olabiliyor, derler. Çaresi de bilinir, amma …” ifadelerini kullandı.