Murat Ülker paraya boğdu

Süper Lig’de sezonu 2. Sırada bitiren Fenerbahçe’de nefeslerin tutulduğu Olağan Seçimli Genel Kurul’un yankıları devam ediyor.

Ali Koç’un 16 bin 464 oyla Aziz Yıldırım’ı geçerek yeniden başkanlığa seçildiği genel kurul sürecinde adaylar kadar bir isim daha gündemden düşmedi.

Koyu bir Fenerbahçeli olduğu bilinen ve her fırsatta elini taşın altına koyan Murat Ülker’in bu seçimde kimi desteklediği en çok tartışılan konulardan biriydi.

İki tarafından kendilerini desteklediği açıkladığı seçimlerde gerçek seçim günü ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ile evinde bir kahvaltı yapan ve o anları paylaşan Murat Ülker desteğini açıkça ilan etti.

Alınan seçim zaferinde Murat Ülker’in desteğinin de önemli bir yeri olduğu ifade edilirken bir video yeniden gündem oldu.

"YARIM MİLYAR VERDİM"

Bir Youtube kanalında gelen soruları yanıtlayan Murat Ülker bu zamana kadar Fenerbahçe’ye ne kadar para verdiğini açıkladı.

Ülker açıklamasında “Yarım milyar dolar verdim. Fenerbahçe bunları hak ediyor" ifadelerini kullandı.