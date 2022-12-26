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Murat Yıldırım kızını paylaştı. İki ay önce baba olmuştu

İki ay önce baba olan Teşkilat dizisinin Ömer'i Murat Yıldırım, eşi Imane Elbani ve kızı Miray'la olan fotoğrafını yayınladı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 10:52
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Murat Yıldırım kızı Miray ile fotoğrafını paylaştı 

Murat Yıldırım kızını paylaştı. İki ay önce baba olmuştu
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İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Murat Yıldırım, eşi Imane Elbani ve kızı Miray'la fotoğrafını paylaştı.

Son olarak Teşkilat dizisinde oynayan oyuncu, aile fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Aynı kareyi Elbani de sayfasına taşıdı. Yıldırım, "Hayalimin ötesi... Altıncı yıl dönümüz kutlu olsun. Sen benim neşem ve mutluluğumsun" dedi.

Elbani ise "Murat ben özel ve çok şanslı bir kadınım. Hayatımızda inanılmaz, harika, nazik, koca yürekli bir koca var" diye yazdı. 

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