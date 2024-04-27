Muş semalarında insan şeklini andıran bir cisim görüntülendi

Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında tanımlanamayan bir cisim görüldü. Koyun otlatan bir çobanın cep telefonu ile çektiği cisim uçan bir insanı andırıyor.

Muş’un Varto ilçesinde koyun otlatan çoban Murat Koç, gökte insan şeklini andıran bir cisim i fark etti. Yaşanan olay sonrası gözlerine inanamayan çoban, O anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi henüz yokken Koyun otlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını ifade ederek, akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarını otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettiğini, bu cismin insan şeklinde siyah bir cisim olduğunu, cismi görür görmez biraz heyecanlandığını, bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektiğini, cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildiğini, bu cismin araştırılmasını istediğini belirtti.

Videonun sosyal medyada yayılması sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları, gökteki cismin bir uzaylı olabileceğini ifade ederken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise cismi insan sulietine benzetti.