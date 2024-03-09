Muş-Varto karayolunda feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Muş-Varto karayolunda feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı
Muş-Varto karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muş-Varto karayolunun 24. kilometresi Mercimekkale köyü yakınlarında meydana geldi. Rize istikametinden Siirt istikametine seyir halindeki Ahmet Sancaktutanoğlu (61) yönetimindeki 53 AH 503 plakalı pikap ile Muş istikametinden Erzurum istikametine giden Emre İ. idaresindeki 25 ACN 276 plakalı nakliye aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Ahmet Sancaktutanoğlu hayatını kaybederken, Nejla S. (51) ve Pınar S. (32) yaralandı.

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Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine AFAD, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD ve İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçta sıkışarak ölen Sancaktutanoğlu'nun cenazesi ise savcının incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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