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Muş’ta kar temizleme çalışmaları

Muş'un Varto Belediyesi kar yağışının ardından temizleme çalışması başlattı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:43
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Muş Varto’da kar temizleme çalışmaları yapılıyor

Muş’ta kar temizleme çalışmaları
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İHA’nın haberine göre, Varto ilçesinde hayatı adeta felç eden kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder’in talimatıyla çalışmalara başladıklarını söyleyen Varto Belediyesi Fen işleri Müdürü Yakup Dede, bu sene mevsim şartlarının iyi olmasına rağmen son yağan karın hemen ardından süratle tüm ana yolları ve sokakları temizlediklerini bildirdi.

Dede, "Şehir içerisinde biriken karları ve ilçemizin çarşısında hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yığınlarını toplayıp daha sonra kamyonlarla ilçe merkezi dışına taşıyoruz. Yani araçlarımız hiç durmadan karla mücadele çalışması yapıyor. Son yağan karın ardından temizleme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. 4 iş makinesi ve 10 elemanla 24 saat olmak üzere çalışıyoruz. Şu anda bazı noktalarda karları temizlemeye çalışıyoruz. İlçemizin tüm sokakları temizlenecek, herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak" diye konuştu.

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