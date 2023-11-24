Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı 34 kurşunla öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanının, uzun namlulu silahla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı 34 kurşunla öldürüldü

İHA'nın haberine göre, 21 Kasım günü Gözlükule Mahallesi Galericiler Sitesi'nde bir ziyaret sonrasında 33 AIT 093 plakalı hafif ticari aracına binen Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç (44), silahlı saldırıya uğradı.

Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tuncay Gengeç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu araca 34 merminin isabet ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şahısların olay yerinden uzaklaştığı otomobille kaza yaptığını ve bölgedeki bir motosikleti gasp ederek ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti.

Gengeç, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla davul zurna eşliğinde toprağa verildi. Gengeç'in uzun namlulu silahla otomobilinin önünün kesilip kurşun yağmuruna tutulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde bir kişinin bir süre otomobile ateş ettiği görülüyor.

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