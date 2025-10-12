İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin, TBB Litai Konuk Evi'nde düzenlenecek kongresinde önemli açıklamalar yaptı.

Konuşmasına "Hatırlarsanız, sizlere teslim aldığımız gibi bir Türkiye ve dünya bırakamadığımız için kendi kuşağım adına özür dilemiştim." diyerek başlayan Dervişoğlu "Çünkü, içine düştüğümüz bu ümitsiz, belirsiz, karamsar durum sizin suçunuz değildir." ifadelerini kullandı.

"Bugün bir yol ayrımındayız." diyen Dervişoğlu'nun "Bir tarafta kimliğini kaybedip tüketim kültürünün esiri olan, köklerinden kopmuş bir gençlik; diğer tarafta ise kökleri tarihin derinliklerinde, dalları geleceğe uzanan bir gençlik var." ifadeleri dikkat çekti.

Devişoğlu'nun açıklamasından önemli başlıklar şöyle

"Sorunlarımızı ortak bir mücadele kararlılığı ile hep birlikte aşmak mecburiyetindeyiz.

Bugün burada bir araya gelişimiz de sıradan bir buluşma değil; bir fikrin, bir idealin ve bir sorumluluğun buluşmasıdır.

Sizler, Türk milletinin yarını değil, bugünü; geleceği değil, bizzat varoluşunun teminatısınız.

Sıkça sorarlar: “Milliyetçilik nedir?” diye. Kimi sadece bir manevi şuur, kimi vatan, millet, bayrak sevgisi der, kimi de bir marşın coşkusu. Ama ben size daha farklı bir tanım yapmak istiyorum: Milliyetçilik, milletinin yükünü kendi omuzlarında hissetmektir.

"BEN BU ÜLKEYE NE KATABİLİRİM..."

Yani başkasının çözmesini beklemeden, “Ben bu ülkeye ne katabilirim?” sorusunu hayatının merkezine koymaktır. Türk milliyetçiliği; öfkenin değil, inşanın hareketidir. Kinle değil, adaletle; nefretle değil, sorumlulukla büyür.

Çünkü bizler biliyoruz ki, milliyetçilik geçmişin kahramanlıklarını övmekle bitmez; asıl görev, geleceği inşa etmektir. Ben size, gelin geleceği beraber inşa edelim diyorum.

Sorumluluklarımızı, çabalarımızı, enerjimizi birleştirip, yarının aydınlık ufuklarıyla buluşalım; hür, müreffeh ve kalkınmış bir Türkiye’yi elbirliğiyle yeniden şahlandıralım diyorum.

"BUGÜN BİR YOL AYRIMINDAYIZ"

Değerli arkadaşlarım; Bugün bir yol ayrımındayız. Bir tarafta kimliğini kaybedip tüketim kültürünün esiri olan, köklerinden kopmuş bir gençlik; diğer tarafta ise kökleri tarihin derinliklerinde, dalları geleceğe uzanan bir gençlik var. Bizim tercihimiz belli: Biz, kökleriyle güçlü, ufkuyla özgür bir gençlik istiyoruz.

Bilin ki, Türk milliyetçisi olmak sadece hamasetle bağırmak değil, çalışmaktır; okumaktır, üretmektir, sorgulamaktır. Zira bir milletin geleceği, gençliğinin aklında ve ahlakındadır.

Eğer sizler üniversitelerde bilimde öncü, fabrikalarda üretimde öncü, siyasette dürüstlükte öncü olursanız; işte o zaman Türk milleti yeniden yükselişe geçecektir.

Unutmayın: Atatürk “Bütün ümidim gençliktedir” derken, yalnızca bir temenni dile getirmedi; aynı zamanda bir sorumluluk yükledi. Başbuğ Türkeş “Türk gençliği, büyük davaların sahibidir” derken, hamasetten söz etmedi; bir görev verdi. Siz, bu milletin en büyük yükümlülüğünün taşıyıcılarısınız.

Sevgili dostlarım; Bu çağda milliyetçilik, dar bir kimlik siyaseti değil; bilimde özgürleşmek, ekonomide bağımsızlaşmak, kültürde şahsiyetli duruş göstermek demektir. Türk milliyetçiliği, Türk’ün varlık mücadelesini içinde yaşadığımız çağa taşımak demektir.

Uzun konuşmak niyetinde değilim. Sözlerimi tamamlarken sizlere şunu ifade etmek istiyorum:

Gücünüzün kaynağı yalnızca öfkeniz olmasın; bilginiz olsun. Hedefiniz yalnızca geçmişin ihtişamı olmasın; geleceğin inşası olsun. Ve yolunuz yalnızca sloganlardan ibaret olmasın; emekten, ahlaktan ve adaletten geçsin.

"MACERA PEŞİNDE KOŞAMAYIZ"

O zaman inanıyorum ki sizler, bu milleti hak ettiği aydınlık yarınlara taşıyacaksınız. Asla unutmayın ve aklınızdan çıkarmayın, Kaybedecek bir neslimiz daha yoktur. Macera peşinde koşamayız.

Mutlaka başarmak ve tarihe karşı yüklendiğimiz sorumluluğun icaplarını yerine getirmek zorundayız.

Ben kıyamet gününe kadar sizin yanınızda, safınızda, kazdığınız siperde olacağım. Bu inanç ve düşüncelerle hepinizi tekrar sevgi ve saygılarımla selamlıyor, kongrenizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Her birinizi o pak alınlarınızdan öpüyorum. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"