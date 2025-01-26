Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'yi yok etmek isteyenleri açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana programı kapsamında Tarsus Kent Konseyi’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet’in herkesi eşitlediğini belirten Dervişoğlu, “Peki şimdi hangi topluma taşımak isteniyoruz? Kökenlerimiz tartışılıyor. 20 yıl önce alışveriş yaptığımız bakkalın etnik kökenini, mezhebini merak ediyor muyduk? Şimdi herkes alışveriş yaptığı kişinin dini inançlarına da, mezhebine de bakıyor. Türkiye kutuplaşmanın girdabında felakete doğru sürükleniyor” dedi.

“KÜRTLER HER ŞEYİMİZ, ÖCALAN DÜŞMANIMIZDIR”

İnsanların kökenlerinden kaynaklı olarak birbirlerine düşmanlığı üzerinden siyaset tesis etmeye çalışanlar olduğuna işaret eden Dervişoğlu, “Biz binlerce yıldır bu coğrafyadayız. Bu vatan bizim, hepimizin. Buranın adı Türkiye. Bu toprağın adı Türk vatanı. Bu topraklar üzerinde yaşayan millet, Türk milleti. Millet tanımında ‘ne mutlu Türküm diyene’ ifadesiyle şekillenmiştir. Bizdeki millet tanımı, devlet olma ilkesiyle bir araya gelmiş, farklı insanların oluşturduğu bir felsefedir. Ne demek Kürt Türkmen ayrımı? Bundan kimin ne muradı var? Binlerce yıldır buradayız. Kürtler bizim her şeyimizdir ama Abdullah Öcalan ve PKK bizim düşmanımızdır” şeklinde konuştu.

“Farklılıklarımızın zenginlikler olduğunu kabullenmek mecburiyetindeyiz. Ama kırmızı çizgilerimizi de ortaya koymak zorundayız. Nelerden vazgeçmeyeceğimizi dost düşman herkes bilmelidir.” diyen Dervişoğlu, sözlerinin devamında Kurtuluş Savaşı’ndaki birlikteliği hatırlattı.

"MİLLETİN KURDUĞU BİR PARTİYİ TAYYİP ERDOĞAN DA BUGÜN ORTAKLIK YAPTIĞI KİŞİLER DE YOK EDEMEZ”

Dervişoğlu şöyle devam etti:

“Bu birliktelik bize yeniden bu vatanı kazandırmış, bu vatan toprakları üzerinde birliğini muhafaza eden milli duyguların inşasına vesile olmuştur. Şimdi bunları görmezden gelelim, emperyal emellerle kurulmuş örgütlerin nezaketine sığınalım, projelerine itibar edelim, önümüze getirdikleri senaryolara boyun eğelim mi istiyorlar da bizi bazı alanlara sıkıştırmaya çalışıyorlar? Açık ve net söylüyorum. Milletin istemediği hiçbir şeyi ne Müsavat Dervişoğlu ne de İYİ Parti asla yapmayacaktır. Bunu herkes bilmelidir. Bunun için üzerimize operasyonlar yapılabilir. Türkiye düşmanlarının ortak hayalidir, İYİ Partisiz meclis. Partimizin yok edilebilmesini temin edebilmek adına ya da önemli şahsiyetlerini iş yapamaz hale getirebilmek adına birtakım planlar fiile geçirilmek istenebilir. Bunların tamamına karşı tedbirli olmak mecburiyetindeyiz. Siyasi partileri millet kurar millet. Milletin kurduğu partileri yaşatmak da milletin işidir. Milletin kurduğu bir partiyi Tayyip Erdoğan da bugün ortaklık yaptığı kişiler de yok edemez.”