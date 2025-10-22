İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gündeme dair partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN BÜTÇESİNİ DELİKANLIYSA GELSİN SUNSUN"

Dervişoğlu, "tükeniş bütçesi" dediği 2026 yılı bütçesinde 16.2 trilyon gelir ve 18.9 trilyon gider ile 2.7 trilyon lira bütçe açığı beklendiğine işaret ederek "Ödeyeceğimiz faiz de aynı miktarda yani 2,7 trilyon. Büyüme ise yüzde 3.8 olacakmış. Bu açıkla da enflasyon yüzde 16’ya düşecekmiş. 3 haftada çöken, 3 yıllık orta vadeli yalanların yeni bir versiyonu. Ya arkadaş! Bu bütçe açığıyla, bu enflasyon, nasıl o seviyeye düşecek? Rakamlar yalan söylemez, ama bu bütçe yalan söylemekten imtina etmiyor. Çünkü 2026 rakamlarının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok. Bütçe eskiden bir hükümetin yol haritasıydı, namusuydu. Şimdi ise yalanın resmî belgesi hâline gelmiş durumdadır. Hakikatin bütçesi değil, amirine yaranma telaşıyla yapılmış palavra sporudur" dedi. "Yanlış ekonomik politikalar yüzünden millet tükenmiştir" diyen Dervişoğlu, "Aslına bakarsanız milleti tüketen, iktidar tükenmiştir" ifadelerini kullandı.

Yapılacak bütçe görüşmelerine de değinen Dervişoğlu, "Erdoğan bütçesini ya delikanlı gibi savunsun ya da bu millete kendisi sunsun. Erdoğan'ı TBMM'den kaçmamaya davet ediyorum" diye ekledi.

"ERHÜRMAN BAĞIMSIZ BİR TÜRK DEVLETİ BAŞKANIDIR"

KKTC'deki seçimde muhalif aday Tufan Erhürman'ın kazanmasına ilişkin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, "Kıbrıs Türk halkının hür iradesiyle yaptığı seçimlerin sonuçlarının KKTC’nin bağımsızlığını perçinlediğini kabul etmelidir. KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir, bağımsız bir Türk devletinin adil ve özgür seçimler sonucu seçilmiş devlet başkanıdır. Yapılan seçimleri federasyon ile bağımsız devlet arasında bir referandummuş gibi sunmak, hadiseyi bu şekilde ele almak, düşmanları sevindirmek, Türkiye içinde bir mağlubiyet algısı yaratmaktır. Kıbrıs Türk halkının bir devleti vardır ve garantörü de Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu hakikat öylesine köklü, öylesine güçlüdür ki; ne tek bir seçimle değişir ne de değiştirmeye kimsenin gücü yetebilir. Devlet aklı ve ahlakı olanlar bunu bilirler.” dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLARININ CEZAEVİNDE TUTULMASI HUKUKEN UYGUN DEĞİLDİR"

Son yapılan operasyonlara da değinen Dervişoğlu, "Ülkemizde her geçen gün yapılan operasyonlarla adalet duygusu zedeleniyor. Belediye başkanları ile yürütülen süreç kamuya zarar veriyor. Büyükşehir belediye başkanlarının cezaevinde tutulması hukuken uygun değildir" dedi.

"EVLADINI KAYBETMİŞ BİR ANNENİN DAVA ÇIKIŞI SÖZLERİNDEN DERS ÇIKARILMALI"

Minguzzi davasına dair de konuşan Dervişoğlu, "Buralardan çıkarılacak çok ders var. Evladını kaybetmiş bir annenin dava çıkışı “ben sadece ilahi adalete güveniyorum” sözünden ders çıkarmamız gerekiyor" yorumunda bulundu.

"'BARIŞ' SÜRECİNDEN SİZE GÖKTEN ÜÇ ELMA DÜŞMEZ, BAŞINIZA TAŞ YAĞAR"

Sürece de değinen Dervişoğlu şunları dile getirdi:

Ey yanlış yolun şaşkın yolcuları bu ülkeyi Türk milletini provoke ederek varacağınız mevzide hiç iyi bir gelecek yoktur. Ya Öcalan'ı ya Kürtleri tercih edeceksiniz. Ya Cumhuriyet'i ya da sefilliği tercih edeceksiniz. Biz sonuna kadar 'kardeşlik ve Cumhuriyet' diyeceğiz. Bize ‘barış’ diye yutturmaya çalıştığınız parçalamadan size gökten üç elma düşmez, başınıza taş yağar.