Bu hafta başında TBMM’de DEM grubu toplantısında askerlerimizin katili “APO” için sloganlar atılmıştı. Ayrıca, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack'ın PKK’nın Suriye kolu SDG’nin Hatay'ı Suriye topraklarında gösteren harita önünde poz vermesi ise büyük tepkilere neden oldu.

ERDOĞAN'A REZALET SORULARI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ise sosyal medya hesabı üzerinden olaylara dair sert tepkide bulundu. Paylaşımına Erdoğan'ın sosyal medya hesabını etiketleyen Dervişoğlu, şu soruyu yönetti:

"Milletin Meclisi’nde millet düşmanına övgü sloganı atılıyor. Müttefik dediğiniz ülkenin Büyükelçisinin pkk’lı teröristlerle verdiği fotoğrafta Hatay’ımız Suriye topraklarında gösteriliyor. 3 gündür bekliyorum. Milletin kaç çocuk yapacağına bile karışırken, ülkenin birlik ve bütünlüğünü temsil makamından, bu rezaletlere tek bir söz etmeyecek misiniz Sayın Erdoğan?"