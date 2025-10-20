İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü yazarı İpek Özbey’e açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı 2’inci açılım sürecine dair, çarpıcı bir iddiada bulundu. Dervişoğlu, “İddia ile söylüyorum, “Terörsüz Türkiye” sözü bir seçim sloganı. Niyetleri, Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığını tahkim edecek adımları attıktan sonra çöpe atmak” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM konuşmasında terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan için Meclis’e gelip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’inci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sürece ‘Terörsüz Türkiye’ sloganıyla çıkmıştı.

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SEÇİM SLOGANI"

Meclis ayağı devam eden sürece dair İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu analizlerini Sözcü yazarı İpek Özbey’e aktardı. Dervişoğlu, ‘Terörsüz Türkiye’ sözünün bir seçim sloganı olduğunun altını çizerken, “Niyetleri, Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığını tahkim edecek adımları attıktan sonra çöpe atmak. Ve bu sürecin sonunda Türkler kadar yine Kürtler de zarar görecek. Ama oraya kadar bile yaşayamayacak” dedi.

"BU SÜRECİN YÜRÜMEYECEĞİNİ GÖRÜYORUM"

Sürecin yine yürümeyeceğini belirten Dervişoğlu, “İlk düğmenin yine yanlış iliklendiği bu sürecin yürümeyeceğini görüyorum. Hem milletimizin feraseti hem parlamentoda iktidar bloğundaki birçok arkadaşımızın hem de devlet aklının bu işe razı olmadığını görüyorum. Bin yıllık kardeşliğimiz, aklıselim Türkler kadar, bu mücadelede milyonlarca Kürt kardeşimizin karşı duruşu da en önemli güçtür” ifadelerini kullandı.