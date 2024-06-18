Müsilaj denilmişti. Karadeniz'deki kirliliğin nedeni belli oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde görülen kötü görüntünün müsilaj değil alglerden kaynaklandığı belirtildi. Düzce Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada köpüklenmenin önemli oranda ortadan kalktığı ve deniz suyunun yeniden berraklaştığı söylendi.

Düzce Valiliği Akçakoca ilçesinde denizde görülen beyazlığın müsilaj olmadığını belirterek görüntünün müsilajdan kaynaklandığı haberlerinin çıktığı 17 Haziran 2024 tarihinde Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Düzce İl Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince yerinde inceleme yaptığı, incelemede görülen köpüklenmenin önemli ölçüde kaybolduğu, deniz suyunun berrak olduğu, deniz yüzeyinde yer yer köpük kümelenmeleri bulunduğu, suda koku bulunmadığı gözlemlendiği belirtildi.

Uzmanların meydana gelen köpüklenmenin müsilajdan kaynaklanmadığını tespit ettiği açıklandı.

Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Taşpınar ve ekibinin yaptığı incelemede sonucunda bunun hızlı bir şekilde çoğalan ve akabinde kısa süre sonra ölen algler yüzünden olduğu, bunların ortamdaki yüksek sıcaklık ve yüksek besin maddesi ile ilgiyi olarak oluştuğu, sonuçta denizde yüzey aktif madde, benzeri yağ ve proteinlerle parçalanıp denizde köpürmeye neden olduğu ifade edildi.