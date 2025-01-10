Musilaj sonrası numuneler alınmaya başlandı! Tekirdağ’da nedeni araştırılıyor

Marmara Denizi'nde yeniden görülmeye başlayan müsilajla ilgili, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, atık sularda denetimlerde bulundu.

Marmara Denizi'nin kabusu geri döndü! Yine müsilaj tespit edildi

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde tespit edilen müsilaj oluşumları neticesinde Marmara Denizi'ne kıyı olan 7 ilde eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca başlatılan çevre denetimleri kapsamında; Tekirdağ ilimizde Marmara Denizi'ne atık su deşarjı bulunan Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait kentsel atık su arıtma tesisleri, organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri ile münferit sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerinde, 6 Ocak 2025 tarihi itibariyle denetimler başlatılmış ve toplam 33 adet tesis denetlenerek 29 adet atık su numunesi alınarak analize gönderilmişti. Bunun yanında ilimizdeki derelerden Marmara Denizi'ne ulaşan kirlilik yükünün tespiti amacıyla 3 noktadan bakanlığımız çevre referans laboratuvarına ait mobil su ve atık su analiz laboratuvarı tarafından su numuneleri alınmıştır" denildi.