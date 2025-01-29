‘Muska' yazan imama uzaklaştırma

Kaynak: İHA
‘Muska' yazan imama uzaklaştırma

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, "muska" yazdığı iddia edilen imam H.G. görevden uzaklaştırıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Çarşamba Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu imam hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMASI YAPTI

Kaymakamlık, yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bazı ulusal ve yerel basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında İlçe Müftülüğü'nde görevli Sahil Mahallesi Yelane Camii İmam Hatibi H.G. ile ilgili çıkan haberlere ilişkin olarak adı geçen imam hatip ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, idari olarak soruşturma işlemlerine başlanmış olup, soruşturmanın selameti açısından ilgili şahıs görevinden uzaklaştırılmıştır."

İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Bir televizyon programına katılan B.G., imam olan eşinin muska yazarak para kazandığını ve dini duyguları istismar ettiğini öne sürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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