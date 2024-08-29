Muslera büyük bir ceza ile karşı karşıya

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, Young Boys'a 1-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
MUSLERA'DAN RAKİBİNE TEKME
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Young Boys'un attığı gol sonrası Virginius'a tekme attı ve rakibini yere düşürdü.
Maçın hakemi ise Muslera'ya kırmızı kart vererek oyundan attı.
BÜYÜK CEZA ALABİLİR
Fernando Muslera, aldığı kırmızı kart sonrası büyük bir ceza ile karşı karşıya kaldı.
UEFA, görüntülerden yola çıkarak Muslera'ya ciddi bir ceza vermeye hazırlanıyor.
İŞTE ALACAĞI CEZA
38 yaşındaki deneyimli eldivenin 3-4 maç arasında ceza alması bekleniyor.
Muslera'nın UEFA Avrupa Ligi'nde yapılacak 8 maçın büyük bir kısmını kaçıracağı anlamına geliyor.
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