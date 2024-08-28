Muslera skandalı. Dünyaya rezil olduk

Dünya futbolu böylesini görmedi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off maçında inanılmaz bir olay yaşandı.

Maçın 87. dakikasında Young Boys, kontrataktan golü buldu.

Itten'in pasında savunma arkasına sarkan Virginius, Kaan Ayhan'ı geçtikten sonra ceza sahasında Muslera ile karşı karşıya kaldı ve penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Golü atan futbolcu sevinirken Muslera tekme salladı. Young Boyslu futbolcu neye uğradığını anlayamadan kendini yerde buldu.

Hakem de Muslera'ya kırmızı kart gösterdi.

Olay dünya ve Avrupa medyasında geniş yer buldu.

Muslera rakip takımdan golü atan futbolcuya tekme sallayan bir kaleci olarak tarihteki yerini aldı.