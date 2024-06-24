Muslera Türk oldu

2011'den bu yana Galatasaray formasını terleten başarılı eldiven Fernando Muslera, taraflı tarafsız herkesi mutlu eden bir harekete imza attı.

Türk halkının sevilen isimlerinden olan Fernando Muslera eşiyle birlikte dövme yaptırdı.

AY YILDIZLI DÖVME

Muslera, eşi Patricia ile birlikte koluna ay-yıldızlı dövme yaptırdı.

Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Muslera, "Her zaman birlikte." notunu düştü.

Muslera'nın bu hareketi oldukça beğenilirken, binlerce yorum yağdı.

GALATASARAY İLE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİ

2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan 38 yaşındaki Fernando Muslera, Galatasaray ile 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşadı.

2014/15 sezonunda sezonun oyuncusu ödülünü alan Muslera, 2 kez sezonun kalecisi ve 2016 yılında yılın futbolcusu ödüllerinin sahibi oldu.

Ayrıca tecrübeli kaleci, Uruguay ile 1 Copa America, Lazio ile 1 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı.