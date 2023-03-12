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Muslera: Galatasaray benim için böyle bir şey değil

Galakasaray'ın kalecisi Muslera, "Her zaman Galatasaray'ın bir parçası olmaya devam edeceğim. Türkiye'nin de parçası olmaya devam edeceğim" dedi

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 06:54
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Muslera'dan flaş açıklama

Muslera: Galatasaray benim için böyle bir şey değil
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kasımpaşa maçından sonra soruları cevaplarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muslera, "Her şeyden önce çok büyük bir deprem atlattık. Büyük bir felaket yaşadık. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Birçok arkadaşımızı, tanıdığımızı kaybettik. Üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Bu süreçte futbola motive olmanın kolay olmadığını aktaran Muslera, "Lige devam etmek tabii ki kolay değil. Bugün zorlandık fakat kazanmaya devam etmeyi başardık. Önemli olan da bu yolda devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Fernando Muslera, takımın sağlık ekibinin önemli desteğiyle sakatlığını daha erken atlattığını belirterek, "Fizyoterapistlerle, doktorlarla, kaleci hocamızla birlikte çalıştığımız için bu maça gelebildim. Doktorlar 4-5 hafta demişti. Ben de 4. haftada geri dönebildim. Kendimi iyi hissettiğim zaman geri dönmeyi başardım." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı kaleci, şampiyonlukla ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu ve önlerinde birçok maçın bulunduğunu dile getirdi.

Fernando Muslera, uzun yıllardır Galatasaray'da forma giydiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2011'den beri buradayım, ailemi burada kurdum, birçok arkadaşım oldu. Buraya gelmenin doğru karar olduğunu düşünüyorum. 2024'e kadar kontratım var. Fakat Galatasaray benim için böyle bir şey değil. Tabii ki de vücudum el verdiği sürece oynamaya devam edeceğim. Fakat oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray'ın bir parçası olmaya devam edeceğim. Türkiye'nin de parçası olmaya devam edeceğim."

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