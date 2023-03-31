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Muslera'dan rakiplerle ilgili şikayet var

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 15:21
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Muslera'dan flaş açıklamalar

Muslera'dan rakiplerle ilgili şikayet var
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Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, yöneticilerle yedikleri iftar yemeğinden sonra açıklamalarda bulundu.

Muslera, şunları söyledi:

"Çok iyi bir takımımız var. Evde de deplasmanda da taraftarımız hep yanımızda. Bizi yalnız bırakmıyorlar. 

Bazen kaybetmek de önemli. Gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyorlar. Rakipler bize karşı yüzde 200 ile oynuyor. 

Çok iyi bir takımımız var. Yarından itibaren tüm maçları kazanıp şampiyonluk yolunda ilerleme hedefimiz var.

Adana Demirspor maçı zor olacak. Zaten milli takım maçları sonrası oynanan müsabakalar zor oluyor. Çok milli oyuncumuz var. Bizim için ayrı bir meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz. Teknik ekip, oyuncular, hepimiz şampiyonluk mücadelesine odaklanmış durumdayız. Bu konuda Erden beye ve başkana teşekkür ediyoruz. Taraftarımızla birlikte fedakarlık yaparak hep beraber şampiyonluk yolunda devam etmeye çalışıyoruz.

Ben burada birçok yıl geçirdim. Bu yıllar arasında bu sene çok özel. Çok heyecanlıyım." 

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