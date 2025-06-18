Muslera'dan ilk kez Türkçe röportaj: 'O takım küme düştüğünde çok üzüldüm...'

Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerine bu sezon nokra koyan efsane kaptan Fernando Muslera, sarı kırmızılı YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

“Galatasaray her zaman farklı” diyen tecrübeli eldiven, sarı-kırmızılı kulübün atmosferine vurgu yaparak, “Yeni oyuncu geliyor, sonra nasıl gidiyor? 14 sene sonra gidiyoruz. 1 sene gelip şampiyon oluyor, ambiyansa bakıyor insan ve ‘Ben nasıl gidiyorum?’ diyor. Alvaro Morata, adam çok büyük isim. Ama burada geldi nasıl kutladı? Galatasaray enerjisi. Eğlenirken nasıldı gördünüz.” dedi.

'HALBUKİ HEP TÜRKÇE KONUŞUYORUM'

Muslera, ilk kez Türkçe röportaj vermesinin nedeninin sorulması üzerine, “Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray Kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. %100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum.” cevabını verdi.

'İLK ÖĞRENDİĞİM KELİMELER...'

"Türkçe sinirlenip Türkçe söylendiğin de oluyor soyunma odasında." sözlerine karşılık Muslera, “Var var ama söylemiyorum şimdi (Gülerek). İlk öğrendiğim kelimeler onlardı.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için de övgü dolu ifadeler kullanan Muslera, “Okan Buruk çok iyi bir hoca. Her şeyden önce çok iyi bir insan, o çok önemli. Okan Hoca çok farklı biri, 3 sene çalıştırdı, 3 kere şampiyon yaptı. Ne diyoruz, tebrikler Okan Hoca.” dedi.

Futbol dışındaki ilginç anılarından biri de yemek tercihleriyle ilgiliydi. En sevdiği yemeğin iskender olduğunu söyleyen Muslera, “En sevdiğim yemek iskender. Bursaspor ne zaman ligden düştü, ben o zaman çok üzüldüm. Her gittiğimizde maçtan önce yiyorduk. Müthiş.” sözlerini sarf etti.