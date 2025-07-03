Muslera'nın yeri çabuk dolacak: Hakan'la birlikte gelebilir

Efsane kaptanı Fernando Muslera ile yolları ayıran Galatasaray'da kaleci transferi gündemdeki yerini koruyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İsviçreli kalecisi Yann Sommer'in Galatasaray'ın listesinde yer aldığını söyledi.

Sommer'in listedeki tek isim olmadığını belirten gazeteci, şu ana kadar oyuncu ya da kulübü Inter ile herhangi bir resmi temas kurulmadığını da ifade etti.

Geçtiğimiz sezon Inter'le Şampiyonlar Ligi'nde final gören ancak PSG'ye karşı ağır bir mağlubiyet alan 36 yaşındaki kaleci, İtalyan ekibiyle 96 maçta forma giydi.

Sommer'in Inter ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.