Muş'ta 11 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş Varto'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarla ilgi açıklama yapan Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Etkili olan yağış nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışıyoruz. Muş genelinde 368 köy yolumuz var. Bunun 11'i yoğun kar yağışından dolayı kapandı. Vatandaşlarımızın mağdur olamaması için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Sürücülerin kış tedbirlerine uymasını istiyoruz. Sürücülerin zincir ve kış lastiği kullanmaları, can ve mal güvenliği açısından faydalı olacaktır" dedi.