Muş'ta havada gizemli bir cisim görüldü! Kimse gözünü ayıramadı

Kaynak: İHA
Muş'ta havada gizemli bir cisim görüldü! Kimse gözünü ayıramadı
Muş’ta çobanlık yapan bir şahıs, akşam saatlerinde insan şeklini andıran bir cismi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çoban, cismin insan şeklini andırdığını söyledi.

Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde çobanlık yapan Murat Koç, gökyüzünde semalarında tanımlanamayan bir cisim gördüğünü söyledi.

Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim izleyenleri hayrete düşürdü. Koyunlarını otlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını ifade etti.

"İNSAN ŞEKLİNDE SİYAH BİR CİSİMDİ"

Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarını otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettiğini belirten Koç, “Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum” diye konuştu.

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