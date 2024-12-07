Muş’ta polis memuru evinde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yunus Yavuz'dan haber alınamaması üzerine evine giden arkadaşları Yavuz'u evinin banyosunda hareketsiz şekilde buldu. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç polisin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgular, Yunus Yavuz'un kalp krizi geçirdiği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Elazığ nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Yunus Yavuz'un evli ve 3 aylık bir bebeği olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.