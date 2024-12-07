Muş’ta polis memuru evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muş’ta polis memuru evinde ölü bulundu

Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yunus Yavuz evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yunus Yavuz'dan haber alınamaması üzerine evine giden arkadaşları Yavuz'u evinin banyosunda hareketsiz şekilde buldu. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç polisin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgular, Yunus Yavuz'un kalp krizi geçirdiği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

aw345381-01.jpg

Elazığ nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Yunus Yavuz'un evli ve 3 aylık bir bebeği olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

aw345381-02.jpg

Son Haberler
Aracına taktırdı 192 bin TL ceza yedi
Aracına taktırdı 192 bin TL ceza yedi
Ruben Amorim gitti, Sporting çöktü
Ruben Amorim gitti, Sporting çöktü
Rekabet cezasına uygulanan para cezası artırıldı
Rekabet cezasına uygulanan para cezası artırıldı
Ticaret Bakanlığı'ndan İran'dan düz cam ithalatına soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan İran'dan düz cam ithalatına soruşturma
Hava ulaştırması anlaşması olan ülke sayısı 175'e ulaştı
Hava ulaştırması anlaşması olan ülke sayısı 175'e ulaştı