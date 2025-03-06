Muş'ta umut veren kurtarma operasyonu!

Kaynak: İHA

Muş’un Varto ilçesine bağlı Köprücük köyünde yaşayan iki kişi fenalaştı. Baygınlık geçiren 71 yaşındaki Nurhayat ile 38 yaşındaki Tarkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muş'un Varto ilçesinde zehirlenme şüphesiyle baygınlık geçiren 2 kişi, ekiplerin zorlu mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Varto ilçesine bağlı Köprücük köyünde zehirlenme şüphesiyle baygınlık geçiren Nurhayat ve Tarkan Aslan, sağlık ve il özel idaresi ekiplerinin zorlu mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı. Baygınlık geçiren 71 yaşındaki Nurhayat Aslan ve 38 yaşındaki Tarkan Aslan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanınca sağlık ekipleri ilerlemekte güçlük çekti. Bunun üzerine il özel idaresi ekipleri harekete geçerek yolu açmak için çalışmalara başladı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yol ulaşıma açılırken, sağlık görevlileri köye ulaşarak hastalara ilk müdahaleyi yaptı. Gerçekleştirilen başarılı kurtarma operasyonunun ardından Nurhayat ve Tarkan Aslan, ambulansla Varto Devlet Hastanesine sevk edildi.

aw406633-01.jpg

aw406633-02.jpg

aw406633-03.jpg

Son Haberler
Soluk borusuna simit kaçan bir kişi hayatını kaybetti
Soluk borusuna simit kaçan bir kişi hayatını kaybetti
Gazeteci yazar Dr. Mayis Alizade’yi kaybettik
Gazeteci yazar Dr. Mayis Alizade’yi kaybettik
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Acun Ilıcalı ve Galatasaray sözleri
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Acun Ilıcalı ve Galatasaray sözleri
Burdur, Atatürk’ün gelişinin 95. yılını coşkuyla kutladı
Burdur, Atatürk’ün gelişinin 95. yılını coşkuyla kutladı
Ünlü market zincirinden şaşırtan hareket! O markanın ürünlerini raflardan kaldırdı
Ünlü market zincirinden şaşırtan hareket! O markanın ürünlerini raflardan kaldırdı