Muş'ta yılanların dansı görüntülendi

Muş'un Zengök köyünde iki yılanın çiftleşme dansı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Görüntülerde, yılanların birbirine sarılarak ve kıvrılarak dans eder gibi hareketler sergilediği görülürken, çiftleşme dönemlerinde bu tür davranışlar sergileyen yılanların birbirlerine sarılarak yaptıkları bu hareketler, çiftleşme ritüelinin bir parçası olduğu ve genellikle "yılan dansı" olarak adlandırıldığı biliniyor.

Köylü vatandaş, bu görüntüleri ilk kez gördüğünü ve çok etkilendiğini ifade ederken, uzmanlar, yılanların bu dönemde agresif olabileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, bu tür durumlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.