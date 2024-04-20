Mustafa Ceceli saç ektirdiğini açıkladı. 2 ay müsaade istedi

43 yaşındaki ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, şarkıcı Rabia Tunçbilek ile “Yaka Yaka” adlı şarkı için klip çekti.

Mustafa Ceceli ve Rabia Tunçbilek, klip çekimine verilen arada basın mensuplarının sorularını cevapladı. İkili, klip çekimlerinin oldukça keyifli geçtiğini ve dinleyicilerle buluşmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Şarkının, tam bir yaz şarkısı olduğunu söyleyen ikiliden Mustafa Ceceli, Rabia Tunçbilek’e övgüler yağdırdı. Ceceli, Tunçbilek için “Rabia ile 3-4 yıl önce tanıştık. Harika bir sesi var. Düette en önemli şey ses uyumudur. Rabia ile bu uyumu yakaladığımızı düşünüyorum. Çiçeklerle dolu sandalın içinde güzel bir klip anı var. Rabia'yı öyle görünce klibin güzel olacağına emin oldum.” ifadelerini kullandı.

“İHTİYACIM YOKTU”

Mustafa Ceceli'nin geçtiğimiz haftalarda saç ektirdiğine dair haberler çıkmıştı. Konuyla ilgili konuşan Ceceli, "Saç ektirdim. Bana iki ay müsaade edin, iki ay sonra saçlarımı görürsünüz. Galiba ilk şapkalı klip de bizimkisi oldu. Aşırı ihtiyacım yoktu bence ama artık yaş da ilerledi. O yüzden geçtiğimiz ay onu hallettim.” dedi.