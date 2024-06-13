Mustafa Denizli coşkuyu verdi

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024 yarın (Cumartesi) başlıyor.

F Grubu’nda mücadele edecek olan millilerimiz sırasıyla Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

Millilerimizin başarısı için bütün Türk futbolseverler kenetlenirken teknik direktör Mustafa Denizli’den turnuvaya dair flaş açıklamalar geldi.

"GOL YOLLARINDA BİRAZ SIKINTI YAŞAYABİLİRİZ"

Millilerin gol yollarında sıkıntı yaşadığını belirten Denizli, ''Turnuvanın havası, başlangıcı, gidişatı öngörülemez ama neticede geldiğimiz durumda millî takımımızın grubu ve rakipleri belli. İlk etapta biz ve Portekiz’in ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Sadece daha evvel oynadığımız birçok hazırlık maçı gösterdi ki gol yollarında biraz sıkıntı yaşayabiliriz'' dedi.

"YOLUN SONUNA KADAR"

Ay-yıldızlıların finale kadar gidebileceğini aktaran Denizli, “Bu takım 2000’de çeyrek, 2008’de yarı final oynadı. 2002’de de yarı finaldeydik. Şu andaki millî takım oyuncularının potansiyeli gidebileceği yolun sonuna kadar gitme imkânı gösteren bir potansiyel" ifadelerini kullandı.