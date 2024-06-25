Mustafa Denizli kursağımızda bıraktı

Süper Lig'de kıran kırana geçen ve pek çok olayın yaşandığı bir sezon geride kalırken Türk futbolunun efsanelerinden Mustafa Denizli herkesi korkutacak bir açıklama yaptı.

"EURO 2032'Yİ ELİMİZDEN ALABİLİR"

Kariyeri boyunca bu kadar kavga ve tartışma dolu bir sezon görmediğini dile getiren Mustafa Denizli "Böyle bir sene görmedim. Böyle devam ederse EURO 2032'de ev sahibi olamayız. Elimizden alabilir UEFA" ifadelerini kullandı.

TARİHTE BİR İLK

Tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir turnuvayı düzenleme hakkı kazanan Türkiye organizasyonu İtalya ile birlikte gerçekleştirecek. Turnuvanın açılış maçının Türkiye'de kapanış maçının ise İtalya'da olması bekleniyor.

Mustafa Denizli kimdir?

10 Kasım 1949 tarihinde Çeşme, İzmir’de doğan Mustafa Denizli eski futbolcu ve teknik direktördür.

Aktif futbol kariyerine efsane olarak anıldığı İzmir ekibi Altay’da başlayan Denizli, burada 19 sene forma giydikten sonra Galatasaray’a transfer olmuştur.

Sarı-kırmızılılarda sadece 1 sezon forma giyen Denizli 1984 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırmıştır.

1984-1985 yılında Galatasaray’da yardımcı antrenörlük görevine başlayan Denizli 1987 yılında teknik direktörlük görevine başladı.

A Milli Takım, 3 büyükler, Altay, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Rizespor ve Kocaelispor’u çalıştıran Denizli, Süper Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamayı başaran tek teknik direktördür.