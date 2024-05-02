Mustafa Denizli 'yeter' dedi imzayı attı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig kulüpleri arasındaki soğuk savaş devam ediyor.

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulundan memnun olmayan bazı kulüpler, olağanüstü seçim kararı alınması için imza toplama kampanyası başlatmıştı.

TFF'nin açıkladığı 18 Temmuz tarihi çok geç bulunurken, Büyükekşi'nin istifa edip bir an önce seçime gitmesini talep ediliyor.

Şu ana kadar noter onaylı imza sayısının 136'yı bulduğu belirtildi. Erken seçim isteyen son isim de Mustafa Denizli oldu.

Üç büyükleri (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş) şampiyon yapan tek teknik adam unvanına sahip 74 yaşındaki Mustafa Denizli de Mehmet Büyükekşi yönetimi için "yeter" dedi ve noter onaylı imzayı attı.

Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, Mustafa Denizli ile birlikte toplanan imza sayısı 136'ya ulaştı.

TFF’nin 304 delegesi bulunuyor ve erken seçim kararı alabilmek için delegelerin en az %40’ının (yaklaşık 122 delegenin) imza vermesi gerekiyor.

Erken seçim için çağrı yapacak kongrenin toplanabilmesi için ise 130 imza şart. Son anda bir değişiklik olmazsa şu anki imza sayısı erken seçim çağrısı için yeterli.